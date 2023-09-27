لا يلمس الطعام.. رجل يعاني من أغرب فوبيا في العالم

يصاب الأشخاص بأنواع غريبة ومختلفة من الفوبيا، فقد شارك رجل يشعر بالخوف من لمس الطعام بيديه، كيف يأكل جميع وجباته باستخدام ملقط معدني.

أصيب جون جونيور، من مانشستر، بالرهاب لأول مرة منذ عقد من الزمن بعد مرضه أثناء تناول الدجاج المطبوخ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبينما كان يستخدم الملقط إلى جانب الشوكة والسكين والملعقة، أدت جائحة كوفيد إلى خروج خوف الشاب البالغ من العمر 34 عامًا عن السيطرة.

يعاني الشاب من الرهاب المعروف بالفكر المتطفل، وهو أحد أعراض اضطراب الوسواس القهري (OCD) وقد تم تشخيصه في مارس، ويرى الآن أنه يأكل فقط بالملقط ويحمل ثلاثة أزواج في سيارته للتأكد من أنه مستعد دائمًا.

وقد أتاحت له هذه الأداة الاستمرار في تناول السندويشات ورقائق البطاطس والبرجر ووجبات الإفطار الإنجليزية الكاملة والسلطات، وقال: أعلم أن هذا سخيف، لكنها أفكاري المتطفلة. يجب على الجميع أن يأكلوا من أجل البقاء وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها التعامل مع الأمر.

وأضاف: "الناس يضحكون ويشيرون إلي عندما أتناول وجبة بالخارج. أنا أفهم ذلك، البشر فضوليون، لكنه مؤلم".