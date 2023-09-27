عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لا يلمس الطعام.. رجل يعاني من أغرب فوبيا في العالم

صدى البلد

يصاب الأشخاص  بأنواع غريبة ومختلفة من الفوبيا، فقد شارك رجل يشعر بالخوف من لمس الطعام بيديه، كيف يأكل جميع وجباته باستخدام ملقط معدني.

 

أصيب جون جونيور، من مانشستر، بالرهاب لأول مرة منذ عقد من الزمن بعد مرضه أثناء تناول الدجاج المطبوخ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

تنتقل من الفئران للبشر.. دودة قاتلة تنتشر في أمريكا تسبب هذه الأمراض|تفاصيل

txt

النوم في هذا الوقت يؤثر على الشيخوخة.. احترس

وبينما كان يستخدم الملقط إلى جانب الشوكة والسكين والملعقة، أدت جائحة كوفيد إلى خروج خوف الشاب البالغ من العمر 34 عامًا عن السيطرة.

 

يعاني الشاب من الرهاب المعروف بالفكر المتطفل، وهو أحد أعراض اضطراب الوسواس القهري (OCD) وقد تم تشخيصه في مارس، ويرى الآن أنه يأكل فقط بالملقط ويحمل ثلاثة أزواج في سيارته للتأكد من أنه مستعد دائمًا.

txt

البشر سينقرضون في هذا الوقت.. تفاصيل

txt

صدمة علمية.. دواء فيروس كورونا يتسبب في تحوره

وقد أتاحت له هذه الأداة الاستمرار في تناول السندويشات ورقائق البطاطس والبرجر ووجبات الإفطار الإنجليزية الكاملة والسلطات، وقال: أعلم أن هذا سخيف، لكنها أفكاري المتطفلة. يجب على الجميع أن يأكلوا من أجل البقاء وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها التعامل مع الأمر.

 

وأضاف: "الناس يضحكون ويشيرون إلي عندما أتناول وجبة بالخارج. أنا أفهم ذلك، البشر فضوليون، لكنه مؤلم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

موضوعات متعلقة

تنتقل من الفئران للبشر.. دودة قاتلة تنتشر في أمريكا تسبب هذه الأمراض|تفاصيل

النوم في هذا الوقت يؤثر على الشيخوخة.. احترس

حادثة مؤسفة.. سقوط سيدة من أعلى لعبة ملاهي في البرازيل

البشر سينقرضون في هذا الوقت.. تفاصيل

صدمة علمية.. دواء فيروس كورونا يتسبب في تحوره

تحذير من ووهان.. جائحة جديدة في طريقها للانتشار

بيبي هالك.. رضيعة تولد بذراعين تشبهان لاعبي كمال الأجسام

والجائزة مبلغ مالي ضخم.. دولة تقيم مسابقة لـ اختيار المواطن الأكثر كسلًا

ترشيحاتنا

إصابة 50 إسرائيليا في حادث قرب القدس

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بسبب انخفاض المخزونات الأمريكية

لافروف لـ أرمينيا: تذكروا مصير الدول المعتمدة على أمريكا

بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي|بدء التدريب المجاني لشباب قنا على 4 مهن

100 يوم صحة.. تقديم 336 ألفا و374 خدمة في المبادرات الرئاسية

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

رفضت تتجوزه | صدمة في جريمة جامعة القاهرة

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ