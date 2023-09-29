الشمس تشرق بـ اللون الأزرق في هذه الدولة

أصيب مراقبو السماء في جميع أنحاء بريطانيا بالصدمة هذا الصباح، عندما نظروا إلى الأعلى ليكتشفوا أن الشمس قد تحولت إلى اللون الأزرق.

وقد غمرت صور هذه الظاهرة الغريبة موقع X ، حيث كتب أحد المستخدمين الحائرين: "لم أر شمسًا زرقاء من قبل"، ولحسن الحظ، فإن الظل غير المعتاد لا يدعو للقلق، وهناك تفسير بسيط، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد أوضح دان هاريس، نائب كبير المتنبئين في مكتب الأرصاد الجوية: "هناك تأثير غربي قوي على طقس المملكة المتحدة في الوقت الحالي، وهذا يمكن أن يجلب الهواء على طول الطريق من أمريكا الشمالية إلى أوروبا مغلفًا في أنظمتنا الجوية".

وأشار:" يحتوي هذا الهواء حاليًا على دخان من حرائق الغابات الكندية. مزيج من الدخان والسحب العالية في الغلاف الجوي يمكن أن يبعثر ضوء الشمس، مما يخلق تغيرات غير عادية في اللون".

ومع ذلك شعر الناس بالخوف والقلق على منصة التدوينات القصيرة X ، إذا أخذ الناس في تفسير الظاهرة بأنها مؤشر على نهاية العالم، وآخرون قاموا بتفسيرها بأنها دليل على قدوم الكائنات الفضائية.

