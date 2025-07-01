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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

%87.4 للصف الأول و96.7% للثاني.. "دويدار" يعتمد نتيجة اختبارات مدارس التمريض بسوهاج

وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن دعم وتطوير التعليم الفني الصحي.

اعتمد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج ورئيس عام المدارس، صباح اليوم، نتيجة اختبارات الدور الأول لطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمحافظة.

التمريض بسوهاج

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور الحسيني الجارحي، رئيس مجلس إدارة المدارس الثانوية الفنية للتمريض، حيث أوضح وكيل الوزارة أن نسبة النجاح في الصف الأول بلغت 87.4٪، بينما سجل الصف الثاني نسبة نجاح بلغت 96.7٪.

وتقدم "دويدار" بأصدق التهاني والتبريكات للطلاب والطالبات الناجحين، مشيدًا بمجهوداتهم وتفانيهم في الدراسة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز.

وفي لفتة طيبة، وجه وكيل وزارة الصحة بتكريم أوائل الصفين الأول والثاني تقديرًا لتفوقهم وتميّزهم العلمي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج وكيل وزارة الصحة التمريض اختبارات التمريض

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%87.4 للصف الأول و96.7% للثاني.. "دويدار" يعتمد نتيجة اختبارات مدارس التمريض بسوهاج

وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج

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