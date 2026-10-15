ترامب: يجب أن نضمن عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مشددًا على أن منع طهران من الحصول على هذا السلاح يمثل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الأمريكية تجاهها.

وقال ترامب إن إيران لا يمكن السماح لها بامتلاك أسلحة نووية، محذرًا من التداعيات التي قد تترتب على ذلك على أمن الشرق الأوسط، ومؤكدًا تمسك إدارته بمنع طهران من تطوير قدراتها النووية العسكرية.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل استمرار الحرب مع إيران وتصاعد التوترات الإقليمية، وسط خلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومستقبل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

وكان ترامب قد كرر في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، رابطًا بين هذا الهدف وموقف واشنطن من مسار الحرب واحتمالات إنهائها.