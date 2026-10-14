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نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء
محمد البدوي

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن واقعة قال إن النقابة اكتشفتها عقب عودة عدد من الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون الطب في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن بعض هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات الطب باستخدام شهادات الثانوية العامة من القسم الأدبي.

مناقشة قواعد قبول الطلاب بكليات الطب

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، إن النقابة رصدت هذه الحالة في سياق مناقشة قواعد قبول الطلاب بكليات الطب، معربًا عن قلقه من السماح بالالتحاق بهذه الكليات بمجاميع منخفضة أو من خلال مسارات لا تضمن توافر التأهيل العلمي المناسب.

وأوضح نقيب الأطباء أن الأزمة لا تتعلق فقط بقبول طلاب حاصلين على 50% في الثانوية العامة بفروع الجامعات الدولية، وإنما تمتد إلى ضرورة مراجعة الضوابط المنظمة للالتحاق بكليات الطب، بما يضمن جدية الدراسة وتوافر الأساس العلمي المطلوب لممارسة المهنة مستقبلًا.

بحث الأزمة مع عدد من كبار أساتذة الطب

وأضاف أن النقابة تحركت لبحث الأزمة مع عدد من كبار أساتذة الطب في مصر، بهدف إعداد مقترح لتعديل تشريعي يضع قواعد أكثر وضوحًا للقبول، ويمنع استمرار الأوضاع التي قد تؤثر سلبًا على منظومة التعليم الطبي.

وأكد عبد الحي أن النقابة تفضل الوصول إلى حل تشريعي ينظم هذه المسألة، مشيرًا إلى أنها قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات أخرى إذا اقتضت الضرورة، لكنها تضع تعديل القواعد المنظمة للقبول في مقدمة تحركاتها.

حماية جودة التعليم الطبي

واختتم نقيب الأطباء تصريحاته بالتأكيد على أهمية حماية جودة التعليم الطبي، وضمان أن يستند الالتحاق بكليات الطب إلى معايير علمية واضحة، بما يحافظ على مستوى إعداد الأطباء في مصر.

نقيب الأطباء نقابة الأطباء أسامة عبدالحي

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