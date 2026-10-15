بريطانيا تدعو دول العالم إلى مواصلة فرض العقوبات على روسيا

دعت بريطانيا دول العالم إلى مواصلة فرض العقوبات على روسيا، في موقف يعكس استمرار الضغوط الغربية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، والتمسك باستخدام العقوبات الاقتصادية والسياسية أداةً للضغط على الحكومة الروسية.

وتأتي الدعوة البريطانية في ظل استمرار الخلافات بين روسيا والدول الغربية بشأن الحرب الأوكرانية، وما ترتب عليها من إجراءات اقتصادية وقيود تستهدف قطاعات مختلفة من الاقتصاد الروسي، إلى جانب فرض عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة الروسية.

وتسعى بريطانيا، بالتنسيق مع حلفائها، إلى الإبقاء على الضغوط المفروضة على موسكو، مع استمرار الجدل الدولي بشأن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي وانعكاساتها على التجارة والطاقة والأسواق العالمية.

ويظل مستقبل العقوبات مرتبطًا بتطورات الحرب في أوكرانيا، ومواقف الأطراف الدولية، وأي تحركات دبلوماسية محتملة للتوصل إلى تسوية للصراع.