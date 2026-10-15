واشنطن تعلن تدمير سفينة شراعية مرتبطة بإيران في خليج عُمان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، تدمير سفينة شراعية مرتبطة بإيران في خليج عُمان، قالت إنها كانت تنفذ عمليات مراقبة وتحديد أهداف لسفن تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك في 6 أكتوبر الجاري.

وأوضحت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة «إكس»، أن القوات الأمريكية دمرت السفينة بعد رصد أنشطتها المتعلقة بمراقبة السفن الحربية الأمريكية وتحديد أهداف مرتبطة بها في المنطقة.

وأكدت «سنتكوم» إجلاء أفراد طاقم السفينة بأمان قبل تدميرها، مشيرة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة لإعادتهم إلى بلادهم.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران في المياه الإقليمية، وتزايد المخاوف بشأن سلامة الملاحة البحرية في خليج عُمان ومضيق هرمز، مع استمرار الحوادث التي تستهدف السفن التجارية والعسكرية في المنطقة.

واتهمت القيادة المركزية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني بمواصلة استهداف الملاحة البحرية، بما يشمل السفن الحربية الأمريكية والعاملين المدنيين في البحر، في حين لم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن هوية طاقم السفينة أو الجهة التي كانت تتولى تشغيلها.