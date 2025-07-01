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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت: الهلال السعودي يصنع التاريخ ويفجر كبرى مفاجأت كأس العالم للأندية

الهلال السعودي
الهلال السعودي
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي خالد طلعت علي فوز الهلال السعودي علي مانشستر شيتي في مباراة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد طلعت:"الهلال السعودي يصنع التاريخ ويفجر كبرى مفاجأت كأس العالم للأندية على مدار التاريخ ، ويهزم مانشيستر سيتي الانجليزي بطل العالم وحامل اللقب بنتيجة 4-3 ليطيح به خارج البطولة ويتأهل الهلال لربع نهائي البطولة لمواجهة فلومينينسي البرازيلي،مليوووووووووووون مبروووووووووووك لفريق الهلال وللشعب السعودي الشقيق".

وفي مباراة تاريخية ستظل عالقة في أذهان الجماهير، حقق نادي الهلال السعودي فوزًا مثيرًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025. 

اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “كامبينج ورلد” ضمن منافسات دور الـ16، شهد إثارة كبيرة امتدت حتى الأشواط الإضافية.

بداية نارية من السيتي

دخل مانشستر سيتي اللقاء بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، مستغلًا تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

انتفاضة هلالية تقلب الموازين

رغم التأخر، عاد الهلال بقوة في الشوط الثاني، حيث أدرك ليوناردو التعادل في الدقيقة 46، قبل أن يضيف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد جملة هجومية منظمة. ولكن فرحة الهلال لم تدم طويلًا، إذ أعاد إيرلينغ هالاند السيتي إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 55.
 

دراما الأشواط الإضافية

ومع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، اتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية. ومع انطلاقتها، تمكن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94 من كرة رأسية متقنة. إلا أن السيتي واصل محاولاته، ونجح فيل فودين في إدراك التعادل مجددًا بالدقيقة 104.
 

ليوناردو يُنهي القصة بهدف تاريخي
 

في الدقيقة 112، عاد ليوناردو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال، ليمنح “الزعيم” فوزًا تاريخيًا على بطل أوروبا، ويحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي وسط فرحة جماهيرية سعودية عارمة.

تأهل مستحق

بهذا الانتصار، يثبت الهلال أنه رقم صعب في كرة القدم العالمية، ويواصل رحلته الطموحة نحو اللقب العالمي، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

الهلال السعودي مانشستر سيتي خالد طلعت

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