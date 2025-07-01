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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: ألف مبروك لأبطال الهلال اللي شرفوا السعودية والعرب كلهم

فرج عامر
فرج عامر
باسنتي ناجي

علق المهندس فرج عامر علي فوز الهلال السعودي علي مانشستر سيتي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر :" ما شاء الله .. ألف مبروك لأبطال الهلال اللي شرفوا السعودية والعرب كلهم وفازوا بجدارة واستحقاق على مانشستر السيتي الكبير قوي بعد مباراة طويلة وعصيبة 4-3 ".

وفي مباراة تاريخية ستظل عالقة في أذهان الجماهير، حقق نادي الهلال السعودي فوزًا مثيرًا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، ليحجز مقعده في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025. 

اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “كامبينج ورلد” ضمن منافسات دور الـ16، شهد إثارة كبيرة امتدت حتى الأشواط الإضافية.

بداية نارية من السيتي

دخل مانشستر سيتي اللقاء بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا في الدقيقة 9، مستغلًا تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك.

انتفاضة هلالية تقلب الموازين

رغم التأخر، عاد الهلال بقوة في الشوط الثاني، حيث أدرك ليوناردو التعادل في الدقيقة 46، قبل أن يضيف مالكوم الهدف الثاني في الدقيقة 52 بعد جملة هجومية منظمة. ولكن فرحة الهلال لم تدم طويلًا، إذ أعاد إيرلينغ هالاند السيتي إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل في الدقيقة 55.
 

دراما الأشواط الإضافية

ومع نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، اتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية. ومع انطلاقتها، تمكن المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تسجيل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 94 من كرة رأسية متقنة. إلا أن السيتي واصل محاولاته، ونجح فيل فودين في إدراك التعادل مجددًا بالدقيقة 104.
 

ليوناردو يُنهي القصة بهدف تاريخي
 

في الدقيقة 112، عاد ليوناردو ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال، ليمنح “الزعيم” فوزًا تاريخيًا على بطل أوروبا، ويحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي وسط فرحة جماهيرية سعودية عارمة.

تأهل مستحق

بهذا الانتصار، يثبت الهلال أنه رقم صعب في كرة القدم العالمية، ويواصل رحلته الطموحة نحو اللقب العالمي، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن.

فرج عامر الهلال السعودي مانشستر سيتي

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