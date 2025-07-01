الصحة بغزة: توقف مجمع الشفاء الطبي عن خدمة غسيل الكلى

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة في غزة، كشفت عن توقف مجمع الشفاء الطبي عن خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود.

وأوضحت الصحة في غزة، أن مجمع الشفاء الطبي يمكنه تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة، وأن الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكافة المرضى والجرحى بالمستشفيات.



وأوضحت: نعاني أزمة خانقة ومستمرة في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال، ويجب على كافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.



