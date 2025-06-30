ألمانيا تعرب عن قلقها لسقوط ضحايا أثناء توزيع المساعدات في غزة

أعربت ألمانيا اليوم الاثنين عن قلقها الشديد من الشهداء الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، اليوم الاثنين: "نشعر بقلق بالغ من هذه التقارير التي تردنا بشكل شبه يومي، عن حوادث وأعمال عنف مرتبطة بتوزيع المواد الغذائية".

وأوضح: "هناك دائما ضحايا وجرحى، وهذا يخضع لمراقبة دقيقة جدا من قبل الحكومة الألمانية".

وأشار إلى أن استئناف المساعدات الإنسانية التي كانت قد توقفت بصورة كاملة لفترة مؤقتة، ما يزال محدودا للغاية، مؤكدا أنه "لا يجوز أن يضطر الأشخاص المحتاجين إلى تعريض حياتهم للخطر من أجل الحصول على الغذاء".

واعترف جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي، باستهداف الفلسطينيين الذين يتسابقون للوصول إلى منافذ توزيع المساعدت في غزة، للحصول على الطعام، بحسب تقرير نشرته صحيفة ها آرتس الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وانتشرت تقارير خلال الآونة الأخيرة تكشف عن احتواء المقدمة من المؤسسة الأمريكية الإسرائيلية المسماة بمنظمة غزة الإنسانية، على العثور على أقراص مخدرة في الأكياس.