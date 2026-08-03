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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. رشدي أباظة دنجوان أسر قلوب الجماهير وترك بصمة خالدة في تاريخ السينما

النجم الراحل رشدي اباظه
النجم الراحل رشدي اباظه
أوركيد سامي

تحل اليوم، 3 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة، أحد أبرز نجوم السينما المصرية والعربية، والذي استطاع على مدار أكثر من ثلاثة عقود أن يحجز لنفسه مكانة استثنائية في قلوب الجمهور، بفضل موهبته الفريدة وحضوره الطاغي وكاريزمته التي جعلته يحمل لقب "دنجوان الشاشة العربية" عن جدارة.

وُلد رشدي أباظة في 3 أغسطس عام 1926 بمدينة المنصورة، لأسرة عريقة، فوالده كان ينتمي إلى العائلة الأباظية الشهيرة، بينما كانت والدته إيطالية، وهو ما انعكس على ملامحه المميزة التي ساعدته في لفت الأنظار منذ بداياته الفنية.

بدأ مشواره الفني في أواخر الأربعينيات، لكن انطلاقته الحقيقية جاءت خلال خمسينيات القرن الماضي، عندما أثبت قدرته على تقديم مختلف الأدوار، سواء الرومانسية أو الاجتماعية أو الأكشن، ليصبح واحدًا من أهم نجوم شباك التذاكر في مصر والوطن العربي.

شارك رشدي أباظة في أكثر من 150 فيلمًا، تعاون خلالها مع كبار نجوم الفن، ومن بينهم فاتن حمامة، وشادية، وسعاد حسني، ونادية لطفي، وهند رستم، وصباح، وعمر الشريف، وأحمد مظهر، وغيرهم من عمالقة السينما المصرية.

ومن أشهر أفلامه التي ما زالت تحظى بمكانة كبيرة لدى الجمهور: في بيتنا رجل، الزوجة 13، صغيرة على الحب، الرجل الثاني، امرأة على الطريق، شيء في صدري، وإمبراطورية ميم، وهي أعمال رسخت اسمه كواحد من أهم نجوم العصر الذهبي للسينما المصرية.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير على الشاشة، كانت حياة رشدي أباظة الشخصية دائمًا محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام، إذ ارتبط اسمه بعدد من الزيجات الشهيرة، كما عُرف بشخصيته المرحة وعلاقاته الواسعة داخل الوسط الفني.

ولم يكن نجاحه قائمًا فقط على الوسامة، بل امتلك موهبة تمثيلية مميزة وقدرة كبيرة على تجسيد الشخصيات المختلفة، وهو ما جعل العديد من أعماله تصمد أمام الزمن وتظل حاضرة في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم.

وفي أواخر حياته، تعرض رشدي أباظة لأزمة صحية بعد إصابته بسرطان المخ، ورحل عن عالمنا في 27 يوليو عام 1980، عن عمر ناهز 53 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا ضخمًا لا يزال يمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ السينما المصرية.

ورغم مرور عقود على رحيله، لا يزال رشدي أباظة حاضرًا بقوة في وجدان الجمهور، وتُعرض أعماله باستمرار على شاشات التلفزيون والمنصات المختلفة، لتؤكد أن الفنان الحقيقي لا تغيب أعماله بمرور الزمن، وأن الموهبة الصادقة تظل خالدة في ذاكرة الأجيال.

ويظل اسم رشدي أباظة علامة فارقة في تاريخ الفن المصري، ورمزًا للأناقة والنجومية، وصاحب مسيرة فنية استثنائية صنعت منه واحدًا من أهم وأشهر نجوم السينما العربية على الإطلاق.

النجم رشدي اباظه اخبار الفن نجوم الفن

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