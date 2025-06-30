قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميزة تنبيهات جديدة في Gmail لإدارة بريدك الإلكتروني على أندرويد بسهولة أكبر
ترامب: لا أتحدث مع طهران ودمرت منشآتهم النووية
بعد مناشدة الأهالي.. التعليم: لجنة لبحث بناء مدرسة ثانوي في قرية شهداء الطريق الإقليمي بالمنوفية
5 سيارات سيدان من العلامة الصينية في مصر.. الأولى بأرخص سعر
نتنياهو يزور البيت الأبيض 7 يوليو
أفضل دعاء قبل النوم لتحصين النفس.. كلمات أوصى بها النبي
الولايات المتحدة بين النفوذ والقيود| هل تنجح في وقف حرب غزة؟.. خبير يجيب
حسم مصير وسام أبو علي.. قرارات عاجلة لفريق الكرة بالأهلي
كنوز من القمامة.. مصر تتجه نحو الاستثمار في المخلفات
الزمالك يوجه الشكر رسميا للمدير الفني أيمن الرمادي
أحمد موسي: الجماعة حاولت فرض واقع دمـ.ـوي على المصريين قبل 30 يونيو
قانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الولايات المتحدة بين النفوذ والقيود| هل تنجح في وقف حرب غزة؟.. خبير يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة؛ تزداد التساؤلات مؤخرا حول فرص نجاح الولايات المتحدة في وقف التصعيد العسكري وفتح باب للتهدئة. 

ورغم أن واشنطن تُعد الطرف الدولي الأكثر تأثيرًا في مجريات الأحداث، فإن الطريق نحو تسوية مستدامة لا يبدو مفروشًا بالورود.

النفوذ الأمريكي.. قوة لا تُترجم دائمًا إلى تأثير حاسم
يرى اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل أوراق ضغط هائلة على إسرائيل، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، بحكم التحالف الاستراتيجي والدعم الكبير الذي تقدمه لها، إلا أن هذا النفوذ لا يترجم دائمًا إلى قدرة حاسمة على كبح جماح الآلة العسكرية الإسرائيلية، خاصة إذا اعتبرت تل أبيب أن أمنها القومي على المحك.

ويشير السيد إلى أن القيادة الإسرائيلية كثيرًا ما تتصرف بشكل منفصل عن التوجهات الأمريكية، خصوصًا عندما تكون مقتنعة بأن الحسم العسكري يخدم أهدافها طويلة الأمد في قطاع غزة أو على المستوى الإقليمي.

دور العرب في الوساطة.. عنصر لا غنى عنه
يشير اللواء نبيل السيد، إلى أن أحد المفاتيح الأساسية لنجاح أي جهد أمريكي يتمثل في التنسيق مع الدول العربية، والتي تلعب دورًا محوريًا في الوساطة، لما لها من علاقات مباشرة ومؤثرة مع الفصائل الفلسطينية. هذا التعاون قد يُسهم في تقريب وجهات النظر وفرض تهدئة مؤقتة قد تُمهد لاحقًا لتفاهمات أوسع.

شروط النجاح.. تهدئة مشروطة برغبة الأطراف
يؤكد السيد أن الولايات المتحدة قادرة على دفع إسرائيل نحو التهدئة، لكنها لن تنجح في إنهاء الحرب بشكل كامل ومُستدام، ما لم تتحقق شروط أساسية، في مقدمتها، رغبة إسرائيلية حقيقية في التهدئة، ومشاركة عربية فاعلة، بالإضافة إلى تقديم ضمانات تُرضي الطرف الفلسطيني وتراعي مطالبه.

وبين النفوذ الأمريكي والتعقيدات الميدانية والسياسية؛ تبدو مهمة واشنطن لوقف الحرب في غزة شديدة الصعوبة، فالأمر لا يتعلق فقط برغبة دولية؛ بل بتشابك مصالح، وحسابات أمنية، ومعادلات إقليمية تتجاوز قدرة طرف واحد على الحسم. 

ومع استمرار المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة؛ تبقى الحاجة ماسة إلى حلول جادة، ومساعٍ متكاملة تعيد للمنطقة شيئًا من الاستقرار الغائب.

الولايات المتحدة غزة إسرائيل السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

اسعار السجائر اليوم 30/6 بعد الزيادة.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت؟

أسعار السجائر اليوم 30/6.. بكم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد تطبيق الزيادة؟

1000 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 30 يونيو

أرشيفية

النوع دا هيوصل 48 جنيها.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان: تطبيق قانون الإيجار القديم على الشقق المغلقة أولا ثم التجاري وبعدها السكني

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

الطفلة التونسية مريم

طائرة مسيرة للإنقاذ.. تطورات البحث عن الطفلة التونسية مريم

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب

أبو العينين: يجب مراعاة البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة لأصحاب المعاشات (فيديو)

ترشيحاتنا

الصفراء

كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

كيكة البوتجاز

في 10 دقائق.. اصنعي كيكة الشوكولاتة على البوتجاز من غير فرن

ضغط الدم

5 دقائق فقط من هذا التمرين تخفض ضغط الدم.. داوم عليها

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| حظك اليوم وتوقعات الأبراج .. مشروب طبيعي يعالج آلام المفاصل .. كل ما لا تعرفه عن مرض الصفراء للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف
5 خطوات تجعل وجهك منور وتحمي بشرتك من شمس الصيف

سالم الدوسري يقترب من دخول القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025

سالم الدوسري
سالم الدوسري
سالم الدوسري

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى
طريقة عمل الباستا فلورا بالمربى

فيديو

قوات الدفاع الجوي

الحارس الأمين .. قوات الدفاع الجوي تكشف أحدث إمكانياتها لحماية سماء مصر

ضحية بلطجي السيدة زينب

«آدم» ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقي.. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي| فيديو

السيارة

ماشيين عكس.. شاهد لحظة القبض على سائقين بالشرقية

شروق عادل مذيعة صدى البلد

قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد