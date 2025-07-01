جوارديولا بعد الخسارة أمام الهلال: الهجمات المرتدة أرهقتنا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، صعوبة خوض مباريات الأدوار الإقصائية، مشيرا إلى أن التفاصيل الصغيرة والهجمات المرتدة كانت السبب الرئيسي وراء خسارة فريقه في دور الـ 16 أمام الهلال السعودي، وتوديعه بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات عقب اللقاء، قال جوارديولا: «مباريات خروج المغلوب دائمًا ما تكون صعبة. ارتكبنا بعض الأخطاء وسمحنا لهم بشن هجمات مرتدة، رغم أننا خلقنا العديد من الفرص. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وأشكرهم مع الجهاز الفني على الأداء. للأسف لم نوفق».

وأشاد مدرب السيتي بأداء الهلال، قائلاً: «الهلال كان مميزاً في المرتدات ودفاعه منظم بعمق، وكان علينا العودة كثيرًا للدفاع، وهو ما تسبب في إرهاق اللاعبين».

وأضاف: «مستوى البطولة عالٍ جداً، وسأراجع المباراة مجددًا لمعرفة لماذا ركضنا كثيرًا خلف الكرة بدلاً من استعادتها بسرعة. بونو أنقذ أكثر من فرصة، لكن في مثل هذه المباريات عليك أن تكون حاسماً أمام المرمى».

كما أشاد بجودة لاعبي الهلال قائلاً: «الهلال لا يركضون فقط، بل يملكون مهارات كبيرة. لديهم فريق يعمل كوحدة واحدة. كنا نعرف أنهم خصم قوي، وقلت ذلك قبل المباراة، واليوم لم يحالفنا الحظ».

وعن سافيتش، قال جوارديولا: «إنه لاعب رائع، قوي بدنيًا، مميز في الكرات الهوائية، ويمتلك رؤية جيدة في التمرير. كان جزءًا من تفوق الهلال في الضغط والهجمات المرتدة، وكنا نعاني عندما نفقد الكرة».

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلاً: “أتمنى التوفيق لجميع الفرق في البطولة، وأن تستمر بمستواها العالي”.