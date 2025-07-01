قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة بغزة: توقف مجمع الشفاء الطبي عن خدمة غسيل الكلى
البرلمان يبدأ المناقشة.. تحولات كبرى في الثانوية العامة والتعليم الفني.. رسوم على الإعادة والتقييم
الدردير لـ نادي الهلال: الفريق الوحيد اللي شرفنا في كأس العالم للأندية
جوارديولا بعد الخسارة أمام الهلال: الهجمات المرتدة أرهقتنا
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع واشنطن لن تستأنف قريبًا
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف معاشات يوليو اليوم بزيادة 15%
بدء امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025
صيام يوم عاشوراء .. هل من أفطر يلزمه قضاء أو كفارة | لجنة الفتوى تجيب
وزبر خارجية إيران: أبواب الدبلوماسية لن تُغلَق أبداً
نتنياهو يجتمع اليوم بوزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن التصعيد بغزة
معركتنا ليست معكم .. سارة نتنياهو توجه رسالة إلى الشعب الإيراني
الحرس الثوري: مواقع انطلاق الطائرات المشاركة في هذا العدوان قد تم تحديدها وهي الآن تحت المراقبة والرصد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا بعد الخسارة أمام الهلال: الهجمات المرتدة أرهقتنا

جوارديولا وإنزاجي
جوارديولا وإنزاجي
إسراء أشرف

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، صعوبة خوض مباريات الأدوار الإقصائية، مشيرا إلى أن التفاصيل الصغيرة والهجمات المرتدة كانت السبب الرئيسي وراء خسارة فريقه في دور الـ 16 أمام الهلال السعودي، وتوديعه بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات عقب اللقاء، قال جوارديولا: «مباريات خروج المغلوب دائمًا ما تكون صعبة. ارتكبنا بعض الأخطاء وسمحنا لهم بشن هجمات مرتدة، رغم أننا خلقنا العديد من الفرص. اللاعبون قدموا كل ما لديهم، وأشكرهم مع الجهاز الفني على الأداء. للأسف لم نوفق».

وأشاد مدرب السيتي بأداء الهلال، قائلاً: «الهلال كان مميزاً في المرتدات ودفاعه منظم بعمق، وكان علينا العودة كثيرًا للدفاع، وهو ما تسبب في إرهاق اللاعبين».

وأضاف: «مستوى البطولة عالٍ جداً، وسأراجع المباراة مجددًا لمعرفة لماذا ركضنا كثيرًا خلف الكرة بدلاً من استعادتها بسرعة. بونو أنقذ أكثر من فرصة، لكن في مثل هذه المباريات عليك أن تكون حاسماً أمام المرمى».

كما أشاد بجودة لاعبي الهلال قائلاً: «الهلال لا يركضون فقط، بل يملكون مهارات كبيرة. لديهم فريق يعمل كوحدة واحدة. كنا نعرف أنهم خصم قوي، وقلت ذلك قبل المباراة، واليوم لم يحالفنا الحظ».

وعن سافيتش، قال جوارديولا: «إنه لاعب رائع، قوي بدنيًا، مميز في الكرات الهوائية، ويمتلك رؤية جيدة في التمرير. كان جزءًا من تفوق الهلال في الضغط والهجمات المرتدة، وكنا نعاني عندما نفقد الكرة».

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلاً: “أتمنى التوفيق لجميع الفرق في البطولة، وأن تستمر بمستواها العالي”.

جوارديولا إنزاجي مانشستر سيتي الهلال كأس العالم للأندية مونديال الأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

عمرو أديب

عمرو أديب: “رجل أعمال يتبرع بـ38 مليون جنيه لأسر شهداء حادث الإقليمي”

معاشات

احسب قبضك.. صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة اليوم

احمد السجيني

ماذا يحدث إذا لم يتم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. السجيني يكشف مفاجأة برلمانية| فيديو

استخراج بطاقة تموين جديدة 2025.. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

استخراج بطاقة تموين جديدة 2025.. تعرف على الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم

أحمد شريف

بديل سيف الجزيري.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم سوبر

ترشيحاتنا

المؤشرات الاميركية

Apple الخاسر الوحيد من بين مجموعة "السبع الكبار" في الربع الثاني 2025

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار يتوجه لجمهورية التشيك في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية

عمرو فتوح

عمرو فتوح: تلاحم المصريين "كلمة السر" في نجاح ثورة 30 يونيو

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| كل ما تريد معرفته عن ثقل الساقين.. نصائح هاني الناظر لمواجهة حرارة الطقس.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 1 يوليو 2025

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

%87.4 للصف الأول و96.7% للثاني.. "دويدار" يعتمد نتيجة اختبارات مدارس التمريض بسوهاج

وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
وكيل وزارة الصحة بسوهاج

فيديو

تصريحات بن رمضان

بن رمضان: اخترت الأهلي من قلبي وتحملت الانتقادات علشان القرار ده

الفنانة نبيلة السيد

أشهر عانس في السينما المصرية قضى عليها السرطان... تعرف على قصة حياتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد