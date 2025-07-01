الخارجية الإيرانية: المفاوضات مع واشنطن لن تستأنف قريبًا

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لا أعتقد أن المفاوضات مع واشنطن ستستأنف قريبًا.

وأضاف:" بلادنا تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل استئناف المحادثات".

وأكد-في مقابلة مع شبكة CBS- أن التخصيب صناعة متقدمة قائمة على العلم. إذا تعرضت هذه الصناعة للتلف أو التدمير، يمكننا تعويض الأضرار بسرعة وتدارك التأخير لمواصلة التقدم في هذا المجال مرة أخرى. لا يمكن تدمير تقنية ومعرفة التخصيب بالقصف.

وأضاف أصبح برنامجنا النووي السلمي مصدراً للفخر والكرامة الوطنية. مررنا بـ 12 يوماً من الحرب التي فُرضت علينا، لذلك لن يتراجع شعبنا عن التخصيب.