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بدء امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء امتحان التفاضل والتكامل "النظام القديم" بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

بدأ الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 “النظام القديم” امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)  

ويستمر زمن امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) النظام القديم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدة ساعتين من 9 صباحا لـ  11 صباحا

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان التفاضل والتكامل (نظام قديم)

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025، من المقرر أن يتكون امتحان التفاضل والتكامل الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة 2025 شعبة علمي رياضة “النظام القديم” غداً من  20 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

كما يؤدي الآن أيضا طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء-الفيزياء) ، و يؤدي الآن طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى).

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ انطلاقها وحتى الآن ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

تحويل الغشاشين إلى لجان خاصة لاستكمال امتحانات الثانوية العامة بها

ووجه محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال  امتحانات الثانوية العامة 2025 بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى لجان  امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

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