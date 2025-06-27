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التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 العام الحالي لم تشهد حدوث أي وقائع غش جماعي ولم تظهر بها ما يسمى بـ لجان أولاد الأكابر نهائياً .


وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات تليفزيونية له منذ قليل ، أنه تم زيادة عدد افراد التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم تحريز وكشف وسائل الغش قبل دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوميا ، مؤكداً أن هناك مجهود كبير جداً يٌبذل من كل اطراف المنظومة التعليمية العام الحالي لخروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بأفضل صورة

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مما يتم تداوله على السوشيال ميديا اخبار مغلوطة وغير رسمية وغير موثقة هدفها فقط إثارة البلبلة حول منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 يوم الأحد الموافق 29/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)

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