التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2025 العام الحالي لم تشهد حدوث أي وقائع غش جماعي ولم تظهر بها ما يسمى بـ لجان أولاد الأكابر نهائياً .



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات تليفزيونية له منذ قليل ، أنه تم زيادة عدد افراد التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم تحريز وكشف وسائل الغش قبل دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة 2025 يوميا ، مؤكداً أن هناك مجهود كبير جداً يٌبذل من كل اطراف المنظومة التعليمية العام الحالي لخروج امتحانات الثانوية العامة 2025 بأفضل صورة

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مما يتم تداوله على السوشيال ميديا اخبار مغلوطة وغير رسمية وغير موثقة هدفها فقط إثارة البلبلة حول منظومة امتحانات الثانوية العامة 2025

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة 2025 يوم الأحد الموافق 29/ 6/ 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام الجديد”

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام الجديد

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم و رياضة )

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة)

الأحد 6 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الرياضيات التطبيقية ( علمي رياضة)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام الجديد

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي علوم “ النظام القديم ”





الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء

الأحد 6 يوليو 2025 : الجيولوجيا

الخميس 10 يوليو 2025 : الاحياء ( علمي علوم)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي رياضة النظام القديم





الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : الفيزياء ( علوم ورياضة)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الرياضيات البحتة ( التفاضل والتكامل)

الخميس 3 يوليو 2025 : الكيمياء ( علوم ورياضة )

الأحد 6 يوليو 2025 : الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة )

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : الديناميكا ( علمي رياضة)

الخميس 10 يوليو 2025 : الاستاتيكا ( علمي رياضة )

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ادبي النظام القديم





الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو 2025 : التاريخ ( أدبي)

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ( أدبي)

الأحد 6 يوليو 2025 : علم النفس والاجتماع ( ادبي)

الخميس 10 يوليو 2025 : الفلسفة والمنطق ( أدبي)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المتفوقين



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)

الخميس 19 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)

الخميس 26 يونيو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)

الأحد 29 يونيو 2025 : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفزياء)

الأحد 6 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الأحياء ) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لعلمي رياضة

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لعلمي علوم + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لعلمي رياضة

الخميس 10 يوليو 2025 : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( الاحياء + الجيولوجيا) لعلمي علوم + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لعلمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - نظام جديد



الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الخميس 26يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب مدارس المكفوفين - النظام القديم

الأحد 15 يونيو 2025 : التربية الدينية

الثلاثاء 17 يونيو 2025 : التربية الوطنية

الخميس 19 يونيو 2025 : الاقتصاد + الإحصاء

الأحد 22 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة أولى

الثلاثاء 24 يونيو 2025 : اللغة العربية ورقة ثانية

الأربعاء 25 يونيو 2025 : الفلسفة + المنطق

الخميس 26 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى

الأحد 29 يونيو 2025 : اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة أولى

الخميس 3 يوليو 2025 : الجغرافيا ورقة ثانية

الأحد 6 يوليو 2025 : التاريخ ورقة أولى

الثلاثاء 8 يوليو 2025 : التاريخ ورقة ثانية

الأربعاء 9 يوليو 2025 : اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى + اللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية

الخميس 10 يوليو 2025 : علم النفس + علم الاجتماع