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التعليم للجان امتحانات الثانوية العامة: دخلوا الطلاب 8:30 صباحا وفتشوهم قبل الامتحان
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم للجان امتحانات الثانوية العامة: دخلوا الطلاب 8:30 صباحا وفتشوهم قبل الامتحان

تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية
تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية
ياسمين بدوي

تلقت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تعليمات رسمية من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، تشدد على تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، للانتهاء من إجراءات التفتيش قبل بدء الامتحان

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)

ويتابع وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط في أجواء آمنة وشفافة بجميع أنحاء الجمهورية.
 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 منذ بدء انطلاقها يوم 15 يونيو 2025 حتى الآن ، أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

تحذير عاجل من التعليم للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان الثانوية العامة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذيرا عاجلا للطلاب المشاغبين والغشاشين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أنه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، لن يتم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل أي من اللجان

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، مؤكدة أنه سيتم تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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