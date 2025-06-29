مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله حاليا على السوشيال ميديا بشأن إعلان مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 سواء فيما يخص المواد الأساسية أو المواد غير المضافة للمجموع

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم تعلن وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي في أي بيان لها عن مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 سواء فيما يخص المواد الأساسية أو المواد غير المضافة للمجموع

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الوزارة تناشد جميع طلاب الثانوية العامة 2025 بضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي خارج بيانات وزارة التربية والتعليم ، محذرة من انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة.

وكانت قد انتشرت أنباء على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تزعم إعلان نتيجة مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤكدة ما يلي : نسبة النجاح في اللغة العربية تقترب من العام الماضي 96% ، نسبة النجاح في المواد غير المضافة للمجموع تخطت ال 94%

جدير بالذكر أنه كانت قد واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، عبر غرفة العمليات المركزية التي تواصل أعمالها بالتنسيق الدائم مع المديريات التعليمية بجميع المحافظات، حيث اتسمت اللجان بحالة من الانضباط والالتزام، نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لضمان سير الامتحانات بسلاسة داخل أجواء آمنة ومنظمة.

انضباط تام على مستوى الجمهورية

حيث أدى طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (762759) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الرسمي اليوم ، فقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.