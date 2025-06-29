قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلم خبير بالتربية والتعليم: امتحان انجليزي الثانوية العامة "محترم" و"البراجراف"من نماذج الوزارة
ترامب يعد بوقف النار خلال أسبوع.. ومصر تتحرك لتهدئة شاملة في غزة
شاومي تزلزل الأسواق.. ريدمي تطلق Redmi K Pad بمواصفات ممتازة لينافس iPad
المصري: وافقنا على انتقال أحمد عيد للأهلي ولا نمانع في رحيله
المصري: وافقنا على انتقال أحمد عيد للأهلي ولا نمانع في رحيله
علاء ميهوب لـ الزمالك: لا تكرروا خطأ زيزو مع حسام عبد المجيد
محدش فوق الحساب.. رسائل وزير النقل من موقع حادث الإقليمي
هدنة على الأبواب.. مصر تقود المسار وترامب يُقدم العفو مقابل التهدئة
فيروسات قاتلة في الخفافيش.. تحذير من خطر وباء جديد يفوق كورونا
وفاة والدة الفنان هشام إسماعيل
بتهمة «فساد وزارة الري».. 12 متهما يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله حاليا على السوشيال ميديا بشأن إعلان مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 سواء فيما يخص المواد الأساسية أو المواد غير المضافة للمجموع

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لم تعلن وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي في أي بيان لها عن مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 سواء فيما يخص المواد الأساسية أو المواد غير المضافة للمجموع

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أن الوزارة تناشد جميع طلاب الثانوية العامة 2025 بضرورة عدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها بشكل غير رسمي خارج بيانات وزارة التربية والتعليم ، محذرة من انتشار الشائعات والأخبار غير الدقيقة.

وكانت قد انتشرت أنباء على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تزعم إعلان نتيجة مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤكدة ما يلي : نسبة النجاح في اللغة العربية تقترب من العام الماضي 96% ، نسبة النجاح في المواد غير المضافة للمجموع تخطت ال 94%

جدير بالذكر أنه كانت قد واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، عبر غرفة العمليات المركزية التي تواصل أعمالها بالتنسيق الدائم مع المديريات التعليمية بجميع المحافظات، حيث اتسمت اللجان بحالة من الانضباط والالتزام، نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لضمان سير الامتحانات بسلاسة داخل أجواء آمنة ومنظمة.

انضباط تام على مستوى الجمهورية

حيث أدى طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (762759) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، وذلك أمام (16) لجنة، بينما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها الرسمي اليوم ، فقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الحكم في دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم.. السبت

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| سعر الجنيه الذهب يواصل النزيف وعيار 21 مفاجأة

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

بلاغ رسمي ضد فنان شهير بسبب مشاجرة مرورية بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

عمر الساعي

المصري: اقتربنا من ضم عمر الساعي من صفوف الأهلي

وسام ابو علي

إعلامي: وسام أبو علي يرحل عن الأهلي.. وشيكابالا يريد البقاء موسما آخر

محمد عواد ومحمد صبحي

حراسة مرمى الزمالك تنتظر كلمة المدير الفني الجديد.. ومصدر يكشف التفاصيل

بالصور

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

ليلى علوى وبيومي فؤاد.. انطلاق تصوير فيلم «ابن مين فيهم»

فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم
فيلم ابن مين فيهم

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد