شكاوى من صعوبة سؤال القطعة في امتحان انجليزي الثانوية العامة اليوم

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، أنها رصدت اليوم آراء طلاب الثانوية العامة 2025 في امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه جميع الشعب بالنظامين الجديد والقديم

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها : إن هناك تباين في الآراء حول مستوى امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، حيث حيث تم رصد شكاوى تؤكد أن الامتحان فوق مستوي الطالب المتوسط، والقطعة الثانية في الامتحان جاءت صعبة وتحتاج لفهم وتركيز ، بينما أكد بعض الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وخالي من التعقيد مؤكدين أن أسئلة كثيرة في الامتحان جاءت من النماذج الاسترشادية.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على الطلاب وأولياء أمورهم بضرورة التركيز علي امتحانات الثانوية العامة 2025 الخاصة بالمواد القادمة، حتى لا يتم تشتيت الطلاب ، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وكان قد أدى اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 ، طلاب (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية .

واستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة 2025 بكاميرات المراقبة

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط في أجواء آمنة وشفافة بجميع أنحاء الجمهورية.