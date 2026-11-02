رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية وجهود زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم /الاثنين/؛ لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، واستعراض الموقف التنفيذي للصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، فضلًا عن بحث سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وعقد الاجتماع بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وسعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وقال المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء "إن الاجتماع تناول سبل الإسراع في ملف الطروحات الحكومية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وأضاف: أن الاجتماع استعرض عددًا من الصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، في إطار جهود الدولة للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض موقف الطروحات الحكومية، وتطورات العمل في هذا الملف، والجهود المبذولة لدفع معدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.