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امتحانات الثانوية العامة |توزيع أوراق الإجابة باللجان الآن استعدادا لأداء اللغة الأجنبية الأولى
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة |توزيع أوراق الإجابة باللجان الآن استعدادا لأداء اللغة الأجنبية الأولى

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تشهد الآن لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 توزيع أوراق الإجابة الخاصة بـ امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظامين الجديد والقديم ”

يأتي ذلك تنفيذا للتعليمات الرسمية الصادرة من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، لمسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، والتي تشدد على توزيع أوراق الإجابة فى تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، لإتاحة الوقت لكتابة الطالب البيانات، ومراجعتها، وتوزيع أوراق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة صباحا دون تأخير.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 .. ماذا يمتحن الطلاب اليوم ؟
 

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام الجديد”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام الجديد” المقرر آداءه اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يشتمل على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام القديم”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام القديم” المقرر آداءه اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

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