تحتاج لوقت أكثر| اتحاد أمهات مصر : رصدنا شكاوى من صعوبة فيزياء الثانوية العامة اليوم

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إنها رصدت اليوم الاراء حول مستوى امتحاني الفيزياء والتاريخ بعد ادائهما في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم ، مؤكدة أن هناك تباين في الآراء حول امتحان الفيزياء ، حيث أكد بعض الطلاب أنه سهل بينما شكى البعض من صعوبته حول ، حيث ذكر عدد كبير من الطلاب أن أسئلة الفيزياء صعبة وتحتاج لوقت أكثر، بينما ذكر البعض الآخر أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها : بحسب الاراء المرصودة اليوم بين طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية ، جاء امتحان التاريخفي مستوي الطالب المتوسط في أغلب الأسئلة، بينما تضمن الامتحان بعض "التريكات" الصعبة، ولكنه جيدا في معظم الأسئلة وهناك شبه حالة رضا عام عنه.

وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة لشعبة العلوم والرياضيات (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (587428) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (181169) طالبًا/ طالبة،الامتحان في مادة التاريخ ، ذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم (1650) طالبًا/ طالبة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، وذلك أمام (16) لجنة، كما أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى) أمام (26) لجنة.

انضباط تام على مستوى الجمهورية



من جانبها ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم أجواءً من الانضباط التام على مستوى الجمهورية، نتيجة للتنسيق الكامل بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية لضمان انتظام العملية الامتحانية، إلى جانب التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.