التعليم تنفي ظهور "شيتوس وزيزو" في سؤال بإمتحان تاريخ الثانوية العامة اليوم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وضع سؤال في امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية اليوم يتضمن ذكر وائل رياض شيتوس وزيزو ضمن الاختيارات المتاحة لسؤال عن ثاني رئيس حكم مصر بعد ثورة 1951

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه لا صحة لذلك ولم يتضمن امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025 هذا السؤال على الاطلاق ، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على فيس بوك هو “سؤال مفبرك” لا علاقة له بالامتحان

وكانت قد تابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل بشكل متواصل بالتنسيق مع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، حيث شهدت لجان الامتحانات حالة من الالتزام والانضباط، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لضمان انتظام الامتحانات وسيرها في بيئة آمنة ومنظمة.

وقد أدى طلاب الثانوية العامة لشعبة العلوم والرياضيات (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (587428) طالبًا/ طالبة، الامتحان في مادة الفيزياء، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (181169) طالبًا/ طالبة،الامتحان في مادة التاريخ ، ذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

و حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على تطبيق جميع الإجراءات والتعليمات المتعلقة بمنظومة الامتحانات؛ وذلك لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط .

كما حرص الوزير عقب انتهاء الامتحان، على الإشادة بجميع القائمين على العملية الامتحانية، وعلى جهودهم الملموسة، التي انعكست بشكل واضح في انضباط اللجان وتنفيذ التعليمات الصادرة بدقة والتزام، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل المتابعة المستمرة والدعم الكامل لضمان إتمام الامتحانات بنجاح وفي أفضل صورة ممكنة.

كما أشاد الوزير بالالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، وعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة.

وتابع الوزير محمد عبد اللطيف، سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك عبر شبكة متكاملة من التواصل المباشر مع غرف العمليات بالمحافظات، وكاميرات المراقبة التي تم تفعيلها داخل اللجان، بما يضمن رصد الأحداث لحظيًا، وسير العملية الامتحانية بانضباط في أجواء آمنة وشفافة بجميع أنحاء الجمهورية.

