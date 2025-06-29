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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جروبات الغش تنشر إجابات امتحان الإنجليزي بعد 30 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام ، تداولاً لـ إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الآن الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

يأتي ذلك بعد مرور 30 دقيقة من توزيع أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

وكانت قد نشرت جروبات الغش على تليجرام رسائل لتحريض الطلاب الموجودين الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، على تصوير امتحان اللغة الإنجليزية بمجرد توزيعه في اللجان

وقالت جروبات الغش على تليجرام : أول ما تدخل الامتحان صور وابعت والمدرسين جاهزين للحل

وكان قد بدأ منذ التاسعة صباحا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في مختلف محافظات الجمهورية ، لطلاب (النظامين الجديد والقديم) امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 في الموجودة بمختلف محافظات الجمهورية لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين (النظامين الجديد والقديم) امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية).

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام الجديد”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام الجديد” الذي يؤديه الطلاب الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يشتمل على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام القديم”

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام القديم” الذي يؤديه الطلاب الآن في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

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