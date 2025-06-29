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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تداول امتحان اللغة الإنجليزية بجروبات الغش بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

تشهد الآن جروبات الغش على تليجرام تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الآن

يأتي ذلك بعد دقائق من توزيع  امتحان اللغة الإنجليزية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، بعد أن تمت الاستجابة لدعوات جروبات الغش التحريضية التي قالت للطلاب : صور الامتحان وابعت والمدرسين جاهزين للحل

التعليم :  سيتم التعامل بالقانون مع المخالفين

 

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2025 من الانسياق وراء دعوات شاومينج التحريضية ، مؤكدة أنه سيتم التعامل بالقانون مع أي طالب يرتكب أي مخالفة داخل أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

ووجه محمد عبد اللطيف، مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال  امتحانات الثانوية العامة 2025 بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وحرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مديرى المديريات ببذل كافة الجهود لضبط وانتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2025 ، كما وجه بتوفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحانات بشكل منضبط.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان الثانوية العامة 2025 بدون أي أجهزة إلكترونية، وتطبيق إجراءات تفتيشية صارمة والتعامل بكل حزم وحسم في التفتيش قبل دخول اللجان  لضمان الانضباط واتخاذ الإجراءات الفورية مع أي تجاوزات .

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا مديرى المديريات بالتأكيد على رؤساء لجان الثانوية العامة 2025 بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، ودخول الطلاب اللجان فى الوقت المحدد، وكذا دقة مراجعة الملاحظين داخل لجان الامتحان كتابة بيانات الطالب.

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