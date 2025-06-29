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جروبات الغش تزعم تسريب امتحان الانجليزي قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة والتعليم تنفي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان الانجليزي قبل توزيعه بلجان الثانوية العامة والتعليم تنفي

جروبات الغش
جروبات الغش
ياسمين بدوي

زعمت جروبات الغش على تليجرام ، تسريب امتحان اللغة الإنجليزية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم

من جانبه ، نفى مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يتم تداوله على جروبات الغش بشأن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم

وقال المصدر لصدى البلد : أنه لا مجال لـ تسريب امتحان اللغة الإنجليزية قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم ، مشيراً إلى أن جميع مراحل العمل بـ امتحانات الثانوية العامة 2025 مؤمنة بالكامل بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية في الدولة ، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2025 “النظامين الجديد والقديم” في التاسعة من صباح اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025 ، لآداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 الموجودة على مستوى الجمهورية 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل و مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى المقرر أن يؤديه طلاب النظامين الجديد والقديم غداً في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام الجديد”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام الجديد” المقرر آداءه اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، من المقرر أن يشتمل على 42 سؤالًا، موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 51 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

امتحانات الثانوية العامة 2025 .. مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “النظام القديم”

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الاولى “النظام القديم” المقرر آداءه اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 ، فمن المقرر أن يضم الامتحان 37 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و34 سؤال اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، 41 درجة للاختيار من متعدد و9 درجات للأسئلة المقالية.

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