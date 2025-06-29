التعليم تتتبع صور امتحان انجليزي الثانوية العامة المتداول بجروبات الغش لضبط صاحبها

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المنوطة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2025 ، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة يقوم حاليا بتتبع صور امتحان اللغة الإنجليزية المتداولة على جروبات الغش للتأكد منها وتحديد هوية مصورها وناشرها في حال ثبوت صحتها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وكان قد كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل قرار جديد أصدره وزير التربية والتعليم اليوم بشأن التعامل مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2025

حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم : قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى لجنة خاصة لاستكمال امتحانات الثانوية العامة 2025 بها وذلك بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة ضده

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ، أنه في الأعوام الماضية في امتحانات الثانوية العامة ، كان الاجراء المعتاد الذي يتم اتخاذه ضد الطالب الغشاش ، هو تحريز وسيلة الغش وإلغاء امتحان الطالب ثم يتم ارسال أوراق محضر الغش الذي تم عمله للطالب للشئون القانونية في الوزارة لإصدار تقرير بشأنه ثم يتم إبلاغ الكنترول .

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المتعارف عليه أن عقوبات الطالب الغشاش في امتحانات الثانوية العامة ، تتدرج بين الحرمان من الامتحان في المادة ، او الحرمان من جميع الامتحانات في العام الحالي ، او الحرمان من الامتحانات لمدة عامين

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن قرار تحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء أي من امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى لجنة خاصة ، يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.