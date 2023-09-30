سنتين ونصف.. سيدة تعرض نفسها لآلاف اللدغات من النحل | لهذا السبب

تزعم امرأة من كاليفورنيا أنها في حالة شفاء من مرض لايم المزمن بعد أن تعمدت التعرض للدغات النحل آلاف المرات خلال العامين ونصف العام الماضيين.

بدأت صحة بريزلي كولبورن في التدهور بشكل كبير في سن السادسة عشرة، لدرجة أنها كانت تعاني من نوبات يومية، وهلوسة، وصعوبة في التحدث، وضحك لا يمكن السيطرة عليه، وتشنجات في الجسم.

زارت العديد من الأطباء وحصلت منهم على تشخيصات مختلفة. لم يتم تشخيص إصابتها بمرض لايم إلا بعد زيارة السيدة كولبورن لطبيب العلاج الطبيعي، وهو عدوى بكتيرية تنتقل إلى البشر عن طريق القراد المصاب.

عندما لم تنجح العلاجات التقليدية، لجأت السيدة كولبورن وزوجها جوشوا كولبورن إلى العلاج بسم النحل، أو العلاج بالنحل، بسبب اليأس وسرعان ما بدأوا في تلقي 40 نحلة أسبوعيًا مقابل 15 دولارًا.

لدى الزوجين الآن ثلاث خلايا نحل، وأطلقت السيدة كولبورن على جلسات لسع النحل اسم اللدغة وغالبًا ما تلتقط مقاطع فيديو وصورًا لنفسها لنشرها لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، على الرغم من ادعاءات الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا بأن لسعات النحل عالجت مرضها المزمن، يحذر الخبراء من أنه على الرغم من وجود أدلة على أن مكونات سم النحل مضادة للالتهابات، إلا أن اللسعات من المحتمل أن تكون خطيرة للغاية بسبب ردود الفعل التحسسية، وتكرارها يمكن أن تسبب تلف الأنسجة.

يقوم الزوج الذي يدعى "كولبورن" 43 عاماً، بوضع النحل على طول العمود الفقري لزوجته 10 مرات في كل جلسة، ثلاث مرات في الأسبوع حتى يلسعها النحل.



وقالت الفتاة إن التجربة كانت أكثر الأشياء المؤلمة التي مررت بها في حياتي، وبعد عامين ونصف، تقول السيدة كولبورن إنها لم تعد تعاني من أي أعراض لمرض لايم.