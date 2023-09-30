عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سنتين ونصف.. سيدة تعرض نفسها لآلاف اللدغات من النحل | لهذا السبب

صدى البلد

تزعم امرأة من كاليفورنيا أنها في حالة شفاء من مرض لايم المزمن بعد أن تعمدت التعرض للدغات النحل آلاف المرات خلال العامين ونصف العام الماضيين.

بدأت صحة بريزلي كولبورن في التدهور بشكل كبير في سن السادسة عشرة، لدرجة أنها كانت تعاني من نوبات يومية، وهلوسة، وصعوبة في التحدث، وضحك لا يمكن السيطرة عليه، وتشنجات في الجسم.

txt

رائد فضاء أمريكي يسجل أطول فترة إقامة في الفضاء.. تفاصيل

txt

تحدت الصعاب|عارضة أزياء يتساقط جلدها كل 4 ساعات.. ما الحكاية؟

زارت العديد من الأطباء وحصلت منهم على تشخيصات مختلفة. لم يتم تشخيص إصابتها بمرض لايم إلا بعد زيارة السيدة كولبورن لطبيب العلاج الطبيعي، وهو عدوى بكتيرية تنتقل إلى البشر عن طريق القراد المصاب.
عندما لم تنجح العلاجات التقليدية، لجأت السيدة كولبورن وزوجها جوشوا كولبورن إلى العلاج بسم النحل، أو العلاج بالنحل، بسبب اليأس وسرعان ما بدأوا في تلقي 40 نحلة أسبوعيًا مقابل 15 دولارًا.

لدى الزوجين الآن ثلاث خلايا نحل، وأطلقت السيدة كولبورن على جلسات لسع النحل اسم اللدغة وغالبًا ما تلتقط مقاطع فيديو وصورًا لنفسها لنشرها لمتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، على الرغم من ادعاءات الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا بأن لسعات النحل عالجت مرضها المزمن، يحذر الخبراء من أنه على الرغم من وجود أدلة على أن مكونات سم النحل مضادة للالتهابات، إلا أن اللسعات من المحتمل أن تكون خطيرة للغاية بسبب ردود الفعل التحسسية، وتكرارها يمكن أن تسبب تلف الأنسجة.

txt

فتاة وشريكها يكرسان حياتهما لـ تربية 13 طفل لعبة.. ما قصتهما؟

txt

مخاوف من جائحة .. اكتشاف فيروس غامض في قاع المحيط

يقوم الزوج الذي يدعى "كولبورن" 43 عاماً، بوضع النحل على طول العمود الفقري لزوجته 10 مرات في كل جلسة، ثلاث مرات في الأسبوع حتى يلسعها النحل.


وقالت الفتاة إن التجربة كانت أكثر الأشياء المؤلمة التي مررت بها في حياتي، وبعد عامين ونصف، تقول السيدة كولبورن إنها لم تعد تعاني من أي أعراض لمرض لايم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

موضوعات متعلقة

رائد فضاء أمريكي يسجل أطول فترة إقامة في الفضاء.. تفاصيل

تحدت الصعاب|عارضة أزياء يتساقط جلدها كل 4 ساعات.. ما الحكاية؟

حقيقة أم خدعة.. العثور على جثمان كائن فضائي في المكسيك| صور

فتاة وشريكها يكرسان حياتهما لـ تربية 13 طفل لعبة.. ما قصتهما؟

مخاوف من جائحة .. اكتشاف فيروس غامض في قاع المحيط

زعيم كوريا الشمالية يزيح الغطاء عن تماثيل ضخمة لهؤلاء القادة.. من هم ؟

الشمس تشرق بـ اللون الأزرق في هذه الدولة

هرم بـ غرف سرية.. علماء الآثار يكتشفون أسرارا عمرها 4000 سنة

ترشيحاتنا

وفاة الروائي السوري خالد خليفة عن عمر يناهز 59 عاما

شاهد السيارة بيجو 408 الجديدة موديل 2024

أول تعليق من الزمالك بعد الريمونتادا التاريخية أمام أرتا سولار

إخلاء عقار 12 طابقا بحلمية الزيتون بعد حريق في مخزن فراشة |صور

سنتين ونصف.. سيدة تعرض نفسها لآلاف اللدغات من النحل | لهذا السبب

"المؤامرة جهلك وتخلفك".. السيسي يوجه رسالة قوية للمتأمرين على مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بستايل قديم.. سالى عبد السلام تثير الجدل باطلالة ملفتة

بملابس ملفتة.. مي حلمي تخطف الأنظار رفقة والدتها وشقيقها

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ