مخاوف من جائحة .. اكتشاف فيروس غامض في قاع المحيط

تم العثور على فيروس جديد في خندق ماريانا، ويراقب العلماء عن كثب المزيد من الأبحاث للبقاء على اطلاع على المزيد من المخاوف من الوباء.

وأفاد موقع Gizmodo أنه تم العثور على الفيروس، المعروف باسم vB_HmeY_H4907، على عمق 8900 متر تحت سطح المحيط.

ينتمي هذا الفيروس إلى عائلة الفيروسات المعروفة باسم Suviridae، والتي تعيش حصريًا في المحيطات، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

كما أنها تُعتبر من العاثيات البكتيرية، مما يعني أنها تأكل البكتيريا، لكن هذا ليس أمرًا جيدًا بالضرورة.

وقال مؤلف الدراسة مين وانج، عالم الفيروسات في جامعة المحيط الصينية، في بيان صادر عن الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة: "على حد علمنا، هذه هي أعمق عاثية معزولة معروفة في المحيط العالمي".

وأوضح:"لكن السؤال عن مدى خطورة الفيروس لا يزال يتعين علينا رؤيته"، في الوقت الحالي، ما تم اكتشافه هو أن الفيروس يسيطر على الكائن المضيف ويتكاثر في نفس الوقت، ومع ذلك، فإنه لا يقتل المضيف.

وأكمل:"هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان يمكن اعتبار الفيروسات كائنات حية، لأنها تزدهر فقط عندما تهاجم الأجسام المضيفة أو تستميلها بطريقة أخرى".

ومع ذلك، يعتقد الباحثون أن هذا هو الأول فقط من بين العديد من الفيروسات التي سيجدونها في المنطقة، ولكن هذا لا يشكل تهديدًا للبشر، وفقًا للأبحاث الحالية.