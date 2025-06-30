بديل سيف الجزيري.. الزمالك يقترب من ضم مهاجم سوبر

توصل مسؤولو نادي الزمالك لاتفاق مع أحمد شريف مهاجم فريق فاركو بشأن ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الأبيض في الموسم المقبل.

وأكد مصدر مقرب من أحمد شريف أن اللاعب أنهى كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله للزمالك مع مسؤولي الأبيض.

وشدد المصدر على أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مكثفة بين مسؤولي الزمالك وإدارة فاركو لحسم الصفقة بشكل رسمي في ظل ارتباط المهاجم بعقد مع ناديه.

ويرغب الزمالك في تدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل وجود اتجاه لتسويق حسام أشرف مهاجم الزمالك ورحيل التونسي سيف الجزيري.