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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بقع سوداء غامضة تظهر في مقبرة توت عنخ آمون.. ما القصة؟

صدى البلد

تم العثور على سلسلة من البقع الغامضة على الجدران داخل قبر الملك الصبي توت عنخ آمون، مما قد يكشف عن مصيره الغامض مرة واحدة وإلى الأبد.

على مدار  فترة طويلة من التاريخ، لم يكن أحد يعرف من هو توت عنخ آمون، الملك الذي تم محو تراثه بالكامل تقريبًا حتى شرع عالم المصريات هوارد كارتر في الكشف عن مقبرته في أوائل القرن العشرين، حيث تعرض العالم لحكمه الجدير بالملاحظة.

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ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بتوت عنخ آمون، بما في ذلك وجود بقع سوداء غريبة تم تحديدها داخل مقبرته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.


كان توت عنخ آمون في الثامنة أو التاسعة من عمره فقط عندما تولى العرش عام 1334 قبل الميلاد، ومن هنا أطلق عليه لقب "الملك الصبي"، وكان يتلقى النصح من أولئك الذين انتقلوا إلى البلاط الملكي لوالده.

وعكس الكثير من التغييرات التي طرأت على أخناتون، فحكم لمدة عشر سنوات قبل أن يموت بعمر 18 أو 19 عامًا فقط، ودُفن في وادي الملوك، وهي مساحة شاسعة من الصحراء كانت موطنًا لمقابر حكام مصر القديمة العظماء.

وقد تعرضت جميع مقابر الفراعنة تقريبًا للسرقة على مدى القرون التالية، باستثناء مقبرة توت عنخ آمون، ومع ذلك، فإن ما وجده السيد كارتر لم يكن مناسبًا لملك عظيم: فقد كان قبره صغيرًا ومظلمًا ومطليًا بشكل رديء.

وفي الآونة الأخيرة، تم التعرف على بقع سوداء غريبة داخل المقبرة، وهو اكتشاف تم استكشافه خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان "الأسرار: قبر توت".


وأوضح الدكتور كريس نونتون، مدير جمعية استكشاف مصر، أن المصريين القدماء التزموا عادة بتقاليد محددة للغاية للحياة الآخرة، وكانت هناك "عملية واضحة للغاية لدفن الملك والتأكد من أن كل شيء على ما يرام".

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التقط السيد لوي وفريقه صورًا عالية الدقة للوحات غرفة الدفن بما في ذلك البقع السوداء، وكشفوا عن كل ضربة فرشاة فردية للرسامين، مما يظهر بوضوح آثار علامات الفرشاة التي تم إجراؤها على عجل.

قال السيد لوي:"تقديري هو أن الأمر لم يكن ليستغرق فريقًا من الرسامين المهرة أكثر من أسبوع لرسم قبر توت عنخ آمون، عادة ما يتم بذل سنوات من العمل في طلاء قبر الملك، ويتم تنفيذ المهمة قبل فترة طويلة من توقع وفاة الفرعون".

وأضاف:"لذا فإن سبب هدم مقبرة توت عنخ آمون بهذه السرعة يظل لغزا، تخبرنا بقاياه المحنطة أنه مات بشكل غير متوقع"، وفقًا للتقاليد القديمة، يمكن أن ينقضي 70 يومًا فقط بين لحظة وفاة الملك وختم قبره.

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