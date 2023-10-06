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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أعلى قمة جبل تتقلص عدة أمتار.. لهذا السبب

صدى البلد

في كل عام يحاول حوالي 30 ألف زائر شجاع الصعود إلى قمته الجليدية، لكن تسلق جبل مونت بلانك أصبح الآن أسهل قليلاً، حيث كشفت الأبحاث أنه تقلص أكثر من مترين خلال العامين الماضيين.

تظهر القياسات الجديدة أن أعلى جبل في فرنسا يبلغ ارتفاعه الآن 15766.4 قدمًا أي 4805.59 مترًا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقال جان دي جاريت، كبير علماء الهندسة في مقاطعة هوت سافوي بجنوب شرق فرنسا، إن الانخفاض بمقدار 7.28 قدم (2.22 متر) قد يكون بسبب انخفاض هطول الأمطار خلال فصل الصيف.

وأضاف: "من الممكن أن يصبح مونت بلانك أطول بكثير خلال عامين عندما يتم قياسه بعد ذلك"، قائلاً :"إن هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التغيير الكبير".

يبلغ ارتفاع قمة الجبل الصخرية 15721 قدمًا (4792 مترًا) فوق مستوى سطح البحر، لكن غطاءه السميك من الجليد والثلوج يختلف في الارتفاع من سنة إلى أخرى اعتمادًا على الرياح والطقس.

ويقوم الباحثون بقياسه كل عامين منذ عام 2001، على أمل جمع معلومات حول تأثير تغير المناخ على جبال الألب.

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قال دي جاريتس: "نحن نجمع البيانات للأجيال القادمة،لسنا هنا لتفسيرها"، الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من العلماء للاستفادة من جميع البيانات التي جمعناها والتوصل إلى نظريات لتفسير الانكماش.

أعلى قمة مسجلة لجبل مونت بلانك كانت في عام 2007، على ارتفاع 15783 قدمًا (4810.9 مترًا).

وتم قياس الانخفاض بمقدار 3.2 قدم (متر واحد) في عام 2021 مقارنة بعام 2017، بعد أن ظلت النتيجة المنخفضة بشكل غير عادي لعام 2019 سرية حيث اعتبر الخبراء أنها غير ممثلة.

 

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