تحير العلماء.. تلسكوب جيمس ويب يكشف عن أجسام غامضة بالفضاء

كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا عن فئة غامضة جديدة من الأجسام أثناء النظر إلى سديم أوريون على بعد حوالي 1344 سنة ضوئية.

الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري، أو JUMBOs هي فئة جديدة غريبة من العوالم التي يبدو أنها تتحدى التصنيف، حتى أنها تركت العلماء في حيرة من أمرهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يُطلق عليها اسم JUMBOs لأنها تشبه كوكب المشتري في الكتلة، ولكنها لا يمكن أن تكون كواكب لأنها لا تدور حول نجمها الأصلي، كما أنها أصغر من أن تكون نجومًا.



تحتوي أجسام الجامبو على البخار والميثان في أغلفتها الجوية ودرجات حرارة سطحها الجهنمية تبلغ حوالي 1830 درجة فهرنهايت (1000 درجة مئوية)، لكن الخبراء لا يعتقدون أنها موطن لحياة غريبة.

تم التعرف على أجسام جامبو في الصور الجديدة التي كشفت عنها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والتي تظهر سديم أوريون بتفاصيل غير مسبوقة.

ووفقًا للوكالة، أشارت البيانات المستمدة من التلسكوبات الأرضية إلى وجود JUMBOs قبل أن يتم التعرف عليها رسميًا بواسطة James Webb.

وقال البروفيسور مارك ماكوغريان من وكالة الفضاء الأوروبية لصحيفة الجارديان: "كنا نبحث عن هذه الأجسام الصغيرة جدًا ووجدناها".

وأضافت:"نجدها في الأسفل بحجم كتلة المشتري، أو حتى نصف كتلة المشتري، تطفو بحرية، غير مرتبطة بنجم، وتتضمن JUMBOs كلمة ثنائي في اسمها لأن بعضها يأتي في أزواج، مثل الأنظمة الشمسية الثنائية التي تحتوي على نجمين.

لاحظ تلسكوب جيمس ويب حوالي 40 زوجًا جامبو في المجمل، وعلى الرغم من أن الأجسام الجامبو صغيرة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها نجومًا، إلا أن هذا لا يعني أنها كواكب.