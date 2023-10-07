يزيدون من الاحتباس الحراري.. قمر صناعي يكشف أكثر المدن سخونة على الأرض

أرسل قمر صناعي بريطاني الصنع يطلق عليه اسم "مقياس الحرارة العالمي" صوره الأولى من الفضاء أمس الجمعة، فقد يلتقط HotSat-1 صورًا في نطاق الأشعة تحت الحمراء لإظهار مقدار الحرارة المنبعثة من المباني ومواقف السيارات والمطارات وغيرها.

وتكشف اللقطات المرسلة مؤخرًا عن حجم انبعاثات الحرارة في عدد من المواقع بما في ذلك لاس فيجاس، وألبوكيرك في نيو مكسيكو، والأقاليم الشمالية الغربية في كندا التي عانت من حرائق الغابات الكارثية هذا العام.



يتم تشغيل HotSat-1 من قبل شركة SatVu ومقرها لندن، والتي تهدف إلى ضمان كفاءة أي مبنى على هذا الكوكب في استخدام الطاقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويوضح القمر الصناعي الحديث التكتلات الضخمة التي تبعث حرارة أكثر مما ينبغي، مما يؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.



تم إطلاق HotSat-1 في شهر يونيو الماضي بمساعدة شركة "سبيس إكس"التابعة لـ إيلون ماسك من قاعدة Vandenberg Space Force Base في كاليفورنيا.

تخطط SatVu الآن لإطلاق أقمار صناعية إضافية لتشكيل كوكبة من شأنها أن ترصد المزيد من البيانات ووصول أسرع إلى الصور الجديدة للموظفين على الأرض.

وقال أنتوني بيكر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SatVu، إن هناك فرقًا كبيرًا بين صور الأقمار الصناعية والصور الحرارية من الأرض.



وأوضح:"ما أطلقناه وما تظهره الصور الأولى اليوم هو كاميرا حرارية يمكنها اكتشاف الانبعاثات الحرارية من أي مبنى على هذا الكوكب، حتى نتمكن من تحديد المكان الذي نهدر فيه الطاقة في العالم".