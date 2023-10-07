تناول الطعام بـ يدك ينقص وزنك.. عالِم نفس اجتماعي يوضح

انسَ تقليل السعرات الحرارية والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، فقد يكون تناول الطعام بيدك كافياً للتخلص من الوزن الزائد.

فقد يعتقد عالم النفس الاجتماعي البروفيسور ريتشارد وايزمان، أن الأكل الواعي يمكن أن يكون الحل لنمط حياة أكثر صحة، فعادةً ما يكون تقليل كمية الطعام وتناول المزيد من الخضار وممارسة المزيد من الجري كافيًا لتغيير المقاييس بالجسم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن عالم النفس يقول إن الحيل الغريبة مثل تناول الطعام باستخدام اليد ووضع مرآة في مطبخك يمكن أن تخدع الدماغ وتدفعه إلى تناول كميات أقل.

على الرغم من أن الأمر قد يكون فوضويًا للغاية، إلا أنه يُعتقد أن تناول الطعام بيدك يساعدك على تناول كميات أقل من خلال جعلك تأكل بشكل أبطأ.

قال البروفيسور وايزمان في البودكاست الخاص به On Your Mind، إن تناول الطعام بيدك هو أحد أكثر الطرق متعة لتدريب نفسك على تناول كميات أقل.

وأضاف:"وهذا يعني أن تناول الطعام يستغرق وقتًا أطول في الواقع، ويكون تناول الطعام أكثر وعيًا لأنك تحتاج إلى حل مشكلات التنسيق وما إلى ذلك، لذلك ينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل".

يقول البروفيسور وايزمان من جامعة هيرتفوردشاير:"الآن أصبح الأمر بسيطًا حقًا، ولكنه فعال جدًا في الواقع".

يشرح البروفيسور وايزمان أن حيلة الأكل الواعي هذه تسير في الاتجاهين، على سبيل المثال، تناول الطعام أمام التلفزيون ليس فكرة رائعة لأنه عندما تشتت انتباهك فإنك تأكل أكثر.



قام الباحثون بمراجعة 24 دراسة ووجدوا أن الأكل المشتت أو المتعجل يمكن أن يجعلك تأكل أكثر، كما أن تذوق الطعام عن طريق تناول الطعام بوتيرة أبطأ دون أي تشتيت يمكن أن يساعدك على التحكم في الكمية التي تأكلها في الجلسة.