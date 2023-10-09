مصرع 3 آلاف شخص و10 آلاف مصاب في زلزال أفغانستان

أفادت وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، اليوم الأثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب هيرات في أفغانستان إلى 3 آلاف قتيل و10 آلاف مصاب.

ووفقا لوزارة لإعلام والثقافة في مقاطعة هيرات، فإن الزلزال وقع بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر شمال غرب أفغانستان، حيث كان مركزه على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات.

ووفقا لتقرير نشرته نيويورك تايمز، ترك الزلزالان المزدوجان، اللذان بلغت قوتهما 6.3 درجة، المنطقة في مواجهة واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية دموية منذ عقود. وتتوقع السلطات المحلية أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

أشارت التقارير الأولية إلى أن حوالي 2000 شخص لقوا حتفهم في الزلازل، ولكن تم توضيح لاحقًا أن هذا الرقم يشمل الوفيات والإصابات، وفقًا لوزارة إدارة الكوارث.