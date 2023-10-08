زلزال أفغانستان المدمر أحدثها.. رعب عالمي من توقعات العالم الهولندي

حالة من التوتر تعيشها جميع دول العالم بلا استثناء جراء الزلازل التي تقع منذ بداية العام الجاري 2023 والتي بدأت بتركيا وسوريا، ثم تلاها دول كثيرة على مستوى العالم.

لما هو قادم .. تأهبوا

وحذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس الجميع عقب حدوث زلزال أفغانستان وقال عبر منصته على موقع كس :" ومن المرجح أن تستمر الهزات الارتدادية في الأيام المقبلة".

وأضاف العالم الهولندي:" في حين يبدو أن الصدمة الرئيسية بقوة 6.5 درجات ، فمن المحتمل حدوث هزة قوية أخرى، كونوا في حالة تأهب إضافي".

غير أن هوجربيتس نفى احتمالية وقوع زلزال يوم الكسوف الحلقي للشمس المرتقب يوم 14 أكتوبر.

وكانت باكستان تعرض لزلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، أعقبته عدة هزّات ارتدادية في منطقة نائية في غرب أفغانستان. وأسفر الزلزال عن 2053 قتيلا و9240 مصابا، كما أدى إلى تدمير 1328 منزلا.

وأعلن التلفزيون الإيراني أمس أن هزة أرضية ضربت مدينة مشهد الإيرانية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأعلن متحدث باسم حكومة طالبان اليوم الأحد، أن 2000 شخص لقوا حتفهم عقب وقوع زلازل قوية في شرق أفغانستان أمس السبت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتسبب زلزال بقوة 6.3 درجة غرب أفغانستان صباح أمس السبت في سقوط عدد كبير من الضحايا والاصابات وفق ما أعلنت هيئة الإغاثة في حالات الكوارث، في ظل توقعات بارتفاع عدد الضحايا بعد ورود تقارير عن انهيارات أرضية وضحايا محاصرين تحت المساكن المنهارة.

وقالت الهيئة الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات، وأعقبته هزات ارتدادية بقوة 5,5 و4,7 و6,2 درجات على مقياس ريشتر.

وفر الكثير من السكان من المباني في المدينة حوالى الساعة 11,00 صباحا (6,30 بتوقيت غرينتش) مع بدء الهزات الارتدادية التي استمرت أكثر من ساعة.

وتعتبر مدينة هرات التي تقع على بعد 120 كيلومترا شرق الحدود مع إيران، العاصمة الثقافية لأفغانستان، هي عاصمة مقاطعة هرات التي يقطنها حوالى 1,9 مليون نسمة، وفقا لبيانات البنك الدولي للعام 2019.

وأشار تقرير صادر عن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي بأنه من المرجح وقوع خسائر بشرية كبيرة، ومن المحتمل أن تكون الكارثة واسعة النطاق".

وأضاف أن "الأحداث الماضية بهذا المستوى، تطلبت استجابة على المستوى المحلي أو الوطني".

وأشار المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الملا جان سايق إلى "وقوع انهيارات أرضية في المناطق الريفية والجبلية أيضاً".

وتتعرض البلاد بشكل متكرر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.

أفغانستان

صعوبة في جهود الانقاذ

وفي يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرد عشرات الآلاف بعدما ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة إقليم باكتيكا الفقير، تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة للقتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن، وفي مارس 2023 ، قُتل 13 شخصاً في أفغانستان وباكستان بسبب زلزال بقوة 6,5 درجة وقع بالقرب من جورم في شمال شرق أفغانستان.

وأعلن بلال كريمي، الناطق باسم الحكومة التي تسيطر عليها حركة طالبان أن حصيلة القتلى ارتفعت جراء الزلزال الذي أعقبته عدة هزّات ارتدادية في منطقة نائية بغرب البلاد.

وقال: "للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا.. بلغت أكثر من ألف شخص"، وفق ما نقلت لوكالة فرانس برس.

وأفاد متحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة لطالبان، عبد الواحد ريان، أن حوالي ست قرى دمرت بالكامل، وقتل نحو ألفي شخص.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 600 منزل دُمّروا أو تضرروا جزئيا في أنحاء 12 قرية على الأقل في هرات مع تأثّر حوالي 4200 شخص.

وعمل عمال الإنقاذ طوال الليل في محاولة للعثور على ناجين محاصرين تحت الأنقاض، وقد أصيب آلاف الأشخاص في بلد يعاني من نقص شديد في المرافق الطبية، و تكافح المستشفيات من أجل علاج الجرحى.

وبدأت الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الإسراع في توفير الإمدادات الطارئة، وأظهرت لقطات مشاهد الدمار في منطقة إنجيل في هيرات، حيث أغلقت الأنقاض الطرق، مما أعاق جهود الإنقاذ.

وقال الطالب إدريس أرسالا لوكالة فرانس برس: “كان الوضع مروعا للغاية، لم أشهد شيئا كهذا من قبل”.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية لدولة وشعب أفغانستان الشقيق، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب غرب البلاد صباح أمس السبت، والذى أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية فادحة.

وأكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الأفغانى في تلك المحنة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص العزاء وصادق المواساة للشعب الأفغاني، في ضحايا زلزال مقاطعتي هيرات وبادغيس، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، سائلا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".