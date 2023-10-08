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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالآلاف.. حكومة طالبان تكشف عن أرقام مرعبة لضحايا زلزال أفغانستان المدمر| شاهد

زلزال أفغانستان
زلزال أفغانستان

أعلنت حكومة طالبان اليوم، الأحد، أن الزلازل القوية التي ضربت أفغانستان أدت لمصرع أكثر من 2000 شخص وأصابت أكثر من 9000 شخص، في أكثر الهزات دموية منذ سنوات في البلد الجبلي المعرض للزلازل.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الملا جنان صايق، المتحدث باسم وزارة الكوارث، إن 2053 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 9240 شخصا ودمر 1،329 منزلا.


وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلازل التي وقعت، السبت، كان مركزها على بعد 35 كيلومتراً شمال غربي مدينة هرات، وبلغت قوة أحدها 6.3 درجة على مقياس "ريختر".


وقال مسؤول في هيئة الصحة في هرات عرف نفسه باسم الطبيب دانيش، لـ"رويترز"، إن أكثر من 200 جثة وصلت إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة، موضحاً أن أغلبها لنساء وأطفال إضافة إلى 510 مصابين، لافتاً إلى أن الأرقام ربما تتغير.

ونقل عنه الهلال الأحمر قوله، إن الجثث "نُقلت إلى عدة مواقع تشمل قواعد عسكرية ومستشفيات، لذلك لا يمكننا أن نؤكد أو ننفي الأعداد".

 

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