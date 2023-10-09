الغرف الصناعية: ضخ المزيد من السلع في الأسواق لخفض الأسعار

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الغرف الصناعية، إن هناك تعاون كبير لضخ المزيد من المنتجات في الأسواق، مشيرا إلي أنه منذ ٢٠١١ لم يتوقف مصنع لانتاج السلع الأساسية في مصر.



وأشار السويدى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس مجلس الوزراء منذ قليل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة و رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد مصنعي الدواجن إلي أن ضخ المزيد من السلع في الأسواق يعمل علي خفض أسعارها.



وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن هناك تشارك وتعاون من القطاع الخاص و الحكومة لموجهة التحديات التي تواجه الدولة وهو التخضم وتوفير فرص عمل لتحسين معيشة المواطن.



وأشار الي انه كان هناك عدد من الاجتماعات المكثفة مع رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية لضبط الأسعار في الأسواق.



وأضاف أن هناك تخفيضات تصل الي ٢٥٪؜ لـ ٧ سلع في الفترة الحالية، مشيرا الي انه سيتم خفض عدد اخر من السلع الاساسية الفترة المقبلة.