الدواجن 15%.. علاء عز: تقليل أسعار السلع الأساسية ليست الأخيرة

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف الغذائية، أن القرارات التي أطلقها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر الأمس بشأن خفض أسعار (السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن و المكرونة) بنسبة 25% سيتم تطبيقه بدءا من يوم السبت المقبل.

وأوضح "عز"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة " سي بي سي"، أن القطاع الخاص وافق على طباعة حد أقصى لسعر بيع هذه السلع، مضيفا أن أسعار الدواجن و البيض ستنخفض بنسبة 15% بداية من يوم السبت المقبل.

ونوه، إلى أن هذه المبادرة بالاتفاق مع شركات مختصين بكل سلعة و يطلق عليهم "قادة السوق" بسبب تشكيلهم 70% من حجم السوق، و الهدف من الوصول إلى نسبة كبيرة بالخصومات هو شعور الأسرة المصرية بحجم هذه الخصومات.

ليست الأخيرة أو الوحيدة

وأضاف، أن المُنتج يقوم بطباعة سعر السلع على العبوة بناءا على قرار منه، مؤكدا أن رئيس الوزراء صرح بأن السلع الأساسية هي بداية لمبادرة تخفيض الأسعار و لكنها ليست الأخيرة، و هناك سلع أخرى ستأتي تباعا.