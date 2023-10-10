6 شهور| علاء عز: من حق المواطن معرفة سعر المنتج دون السؤال

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، على وجود استجابة فورية من رئيس الوزراء و جميع الوزراء بإصدار قرارات فورية برفع الجمارك و الرسوم لمدة 6 شهور على مستلزمات الإنتاج.

وأضاف علاء عز، خلال لقائه ببرنامج “من مصر” المذاع على شاشة سي بي سي من تقديم عمرو خليل، أن الهدف الأساسي من مبادرة خفض أسعار السلع، هو الحد من التضخم، و الهدف الأخر هو إيجاد المواطن المصري لأسرته سلعة جيدة في متناول يده و عدم استمرار زيادة الأسعار.

ونوه، إلى أن القطاع الخاص وافق على تسعير منتجه، و قد حدد سعر خاص بالسلعة بعد التخفيض و حد أقصى لسعره بالبيع، و الذي يختلف على حسب المكان الذي يُباع به.

نفس السعر بجميع المحافظات

وأوضح، أن السعر المطبوع و الموجود على العبوة، بكافة محافظات مصر هو نفس السعر و نفس الخصم و لا يوجد اختلاف به، مضيفا أن الاستجابة من رئيس الوزراء و جميع الوزراء كانت فورية لحل مشاكل و رفع أحمال محملة على الصناعة المصرية، مؤكدا أنه ابتداءا من السبت المقبل سيتم تطبيق الأسعار الجديدة على المنتجات السلعية الأساسية.

وتابع، أن المواطن المصري من حقه معرفة أسعار السلع و المنتجات دون السؤال عنها و ذلك طبقا للقانون المصري.