المطبوع على العبوة.. اتحاد الغرف التجارية: سعر السلع واحد بجميع الأماكن

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التضخم يؤثر على العالم بأكمله و هو مبرر و لكنه غير مقبول سواء من الدولة أو المواطن أو القطاع الخاص، و هذا ما دفعهم لاتخاذ خطوة تجاه ذلك، مؤكدا أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تختلف عن جميع المبادرات التي حدثت بالفترة الماضية.

وأوضح "عز"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة سي بي سي من تقديم "عمرو خليل"، أن السلع المقدمة من المنتجين و المستوردين ستكون مخفضة و ستسير في سلاسل الإمداد الطبيعية الخاصة بهم، و بالتالي ستكون السلع متوفرة بجميع الأماكن بنفس السعر المطبوع على العبوة، و هذا بخصومات تصل من 15 إلى 25% بتكامل الحكومة و القطاع الخاص.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن كبرى المنتجين للسلع المخفضة توافقوا جميعا على تخفيض الأسعار بالنسب التي تم الاتفاق عليها، منوها إلى أن جميع شركات التعبئة مشاركة معهم بهذه المبادرة و خفض الأسعار، و ذلك ينطبق على كل من هذه السلع: ( الجبن والألبان، زيت الخليط، السكر، المكرونة، عدس، فول).

تخفيض مجموعة سلعية أخرى

ونوه، إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح بأن هذه المجموعة الأولى الذين سيعملون عليها، و أن هناك مجموعة سلعية أخرى ستتوالى بخصومات مع اختلاف النسب من مجموعة إلى أخرى على حسب المكون الأجنبي الموجود بها و قيمة الدولار، مؤكدا أن الهدف من هذه المبادرة هو شراكة بين الدولة و الحكومة و القطاع الخاص من أجل المواطن المصري.