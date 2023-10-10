مفاجأة بشأن خفض أسعار السلع الأساسية والسكر بالمحلات التجارية

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الأسعار أثر على العالم كله ولا تعاني منه مصر فقط بل العالم كله، كما أن التضخم مبرر ولكنه غير مقبول من الدولة والمواطن والقطاع الخاص، لأنه اثر في القوي الشرعية وبالتالي أضر بالقطاع الخاص فكان لا بد من اتخاذ خطوة في ذلك الشأن وكان ذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال، عز، خلال لقائه ببرنامج “ من مصر ” المذاع على فضائية سي بي سي ، تقديم الإعلامي عمرو خليل، إن السلع المخفضة مكتوب عليها وعلى مكان بيعها، وسوف تكون متوفرة بنفس السعر المطبوع على العبوة.

السلعة المخفضة مكتوب عليها أنها مخفضة

وأضاف، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، يوجد على السلعة سعرها مطبوع، ويوجد عليها كلمة “السلعة مخفضة”، كما يشترك قادة السوق وكبري المنتجين والشركات توافقوا على تخفيض الأسعار سواء مصنعين أو مستوردين

وتابع: السكر الذي توفره وزارة التموين يعرض بسعر منخفض ومحدده تكلفة التعبئة والتوزيع، فكل شركات التعبئة مشتركة في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.