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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب الفلاحين يناشد "المصيلحي" توفير المواد الغذائية بمنافذ وزارة التموين

المواد الغذائية
المواد الغذائية

ناشد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي بتوفير المواد الغذائية بأسعار معقولة في منافذ الوزارة، لافتا إلى أن بعض الافرع التابعة للوزارة خالية من المواد الغذائية.

وأضاف عبدالرحمن أن رئيس الوزراء يقوم بجهود كبيرة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مختلف المواد الغذائية بالأسواق، في حين ان بعض أفرع التموين خالية من المواد الغذائية.

وطالب نقيب عام الفلاحين، وزير التموين بتشديد الرقابة علي الافرع والشركات التابعة للوزارة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع والمواد الغذائية.

وأشار عبدالرحمن إلى ان بعض السلع انخفضت اسعارها بنسبة وصلت لـ20% في خلال ايام نتيجة جهود وزارة التموين المستمرة التي تمنع الاستغلال والاحتكار وتساهم في تخفيض الاسعار بعد الاتفاق مع التجار واتباع عدة إجراءات بالتنسيق مع وزارة الماليه والبنك المركزي وذلك من خلال الاعفاءات التي تمت بالجمارك بعد سلسلة من الاجتماعات التي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عبدالرحمن، أن أسعار معظم المنتجات الغذائية الزراعية في طريقها للانخفاض نتيجة بدء انتاج العروات الجديدة، متوقعا انخفاض اسعارالطماطم  والبطاطس والبصل بنحو 40% في غضون ايام،
مشيدا بمبادرة مجلس الوزراء لخفض الاسعار بالتنسيق مع كافة الجهات والكيانات المعنية.

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وزير التموين المواد الغذائية نقيب عام الفلاحين الفلاحين حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين

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