عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفاض 20%.. لجنة الزيوت بالغرفة التجارية تكشف عن مفاجأة في الأسعار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف سيد بسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت باتحاد الغرف التجارية، تعليقاً على مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، عن أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش معالجة أزمة التضخم  بالاخص قطاع الزيوت كونها سلعة مستوردة، ويتم استيرادها بنسبة 98%، وتحتاج لتدبير عملة من البنوك والبنك المركزي. 

txt

الزيت والسكر.. الغرف التجارية تكشف أسعار المنتجات في مبادرة خفض الأسعار.. فيديو


وأضاف عضو اللجنة العليا للزيوت بإتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة مع الاعلامية لميس الحديدي، أنه جرى التنسيق بشأن توفير التدابير الدولارية، ووفقا لتلك المبادرة وبناء على هذه الاجراءات   سيتم عمل تخفيض بالاسعار في حدود 20% بالنسبة للزيوت المخلوطة وسوف يكون ملموساً للمواطن ". 

وأوضح بسيوني، أنه منذ نوفمبر الماضي تم تخفيض الاسعار حتى عيد الاضحى وشملت شهر رمضان وما بعده  رغم أن الزيوت بها  سلعة مستوردة من الخارج ويتم استيراد نسبة 98%  وعانت  من تدبير العملة الصعبة   في الفترة الحالية نتيجة الازمة العالمية  الخاصة بالغذاء في كل العالم وإرتفاع الاسعار الخارجية  ومن ثم إرتفاع الاسعار ليس مسؤولية المنتج  ولا المورد لكن لظروف محلية وخارجية.

أسعار الزيت في الأسواق 

وكشف بسيوني، أن احتياجات  القطاع الغذائي كاملة  من التدابير الدولارية تصل إلى 200 مليون دولار شهريا  بالنسبة للقطاع الخاص المصري ، متوقعاً أن تبلغ نسبة الخفض في صنف الزيوت الخليطة  في حدود 20% وسوف يشعر بها المواطن  وسيجري مراجعة مجلس الوزراء  لمدة ستة أشهر في هذا الشأن وأن تبدأ عمليات الخفض إعتباراً من السبت القادم في كافة المحال والسلاسل التجارية والبقالات ". 

وحول استطاعة القطاع الخاص المضي قدماً في المبادرة  والتنازل عن هامش الربح قال إن "المصنعين ليس هدفهم الربح في الفترة الحالية وكلنا في مركب واحد وتراب هذا البلد وشعبه لهم  حق علينا و هدفنا الرئيسي  الاستمرارية في الانتاج وعدم  تسريح اي عامل والوقوف بجانب الدولة في هذه الاوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وليس المصري فقط". 

وأشار  إلى أن بداية خفض الاسعار  ستكون اعتباراً من 14 أكتوبر في كافة القطاعات وسلة السلع التي أعلن عنها مجلس الوزراء. 

الزيت اتحاد الغرف اتحاد الغرف التجارية أسعار المنتجات أسعار الزيت الإعلامية لميس الحديدي خفض الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

عاجل.. طائرات أمريكية محملة بالذخائر تطير إلى إسرائيل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

متابعة لحظة بلحظة لـ قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة| شاهد

موضوعات متعلقة

ضبط طن سكر و60 لتر زيت طعام مجهول المصدر بالشرقية

ترشيحاتنا

تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد.. الرئيس السيسي يتلقى 4 اتصالات بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

النقل تستهدف استيعاب 13.5 مليون راكب يوميا بخطوط الجر الكهربائي بحلول 2030|تفاصيل

مؤسسة حياة كريمة: فتح حسابات بالبنوك لتلقي التبرعات دعما للشعب الفلسطيني

مبروك للأهلي.. خالد الغندور يهنئ المارد الأحمر بالوصول لقبل النهائي البطولة العربية للسلة

اللواء حسن درويش: التدريب على حرب أكتوبر والإعداد لها يدرس بالكليات الأمريكية

هاني رمزي: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان فاتحة خير علينا كلنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ