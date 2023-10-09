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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزيت والسكر.. الغرف التجارية تكشف أسعار المنتجات في مبادرة خفض الأسعار.. فيديو

السلع الأساسية
السلع الأساسية

تحدث علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن مبادرة خفض بعض أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن المبادرة تمت بشراكة كاملة بين الدولة والقطاع الخاص.

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وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم الاتفاق على الوصول لأكبر قدر من الخصومات في السلع والتي تصل لـ25% وذلك لمدة 6 أشهر، والمبادرة توفر السلع عبر سلاسل الإمداد للمنتجين والوصول لكل المحال من أكبر سوبر ماركت لأصغر محل بقالة في القرى، مع العمل على سلع إضافية بشكل متتالي".


وكشف أسعار بعض السلع، قائلا: "أسعار الزيت في مبادرة خفض أسعار السلع سيكون بخصم يصل لـ20%، وسعر السكر سيكون بـ27 جنيها بنسبة خصم 26%، والحد الأدنى للمنتجات عامة 15%، مع إضافة البيض والدواجن بنسبة خصم 15%".


وتابع: "الموجة التضخمية تضرب كل دول العام، وتم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم، والحكومة اتفقت مع السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية دون هامش ربح وذلك بالتوافق مع القطاع الخاص على البيع بالتكلفة.".


وأضاف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية،: " تم الاتفاق على وضع السعر على العبوة لمنع جشع التجار ويكون أقصى سعر لبيع المنتج"، موضحا:  "الإعفاء الجمركي على السلع في المبادرة سيصل لـ6 شهور".
 


 

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