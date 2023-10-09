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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السبت المقبل.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين عن هذا الأمر.. فيديو

مدبولي
مدبولي

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم الإعلان اليوم عن خفض بعض السلع الرئيسية من 15 إلى 25%.

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وأضاف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تقرر خفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تصل إلى 15%"، لافتا: "السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس والألبان والجبنة البيضاء والمكرونة والسكر والزيت الخليط والأرز".

 

السبت المقبل

 

وتابع: "سيكون هناك متابعة دورية لمتابعة تفعيل هذه المبادرة وانخفاض أسعار السلع"، مشيرا: "تم التوافق على أن تبدأ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية من السبت المقبل".

 

وأوضح: "الدولة ستوفر المكون الدولاري المطلوبة لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام للسلع الأساسية"، لافتا: "تم إعفاء سلع تتضمنها المبادرة من الجمارك والرسوم بجانب اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.".

 

ولف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركية عن البضائع من الموانئ"، مشيرا أن القرارات الجديدة لخفض سعر السلع بالتوافق مع المصنعين والمنتجين ولا عودة للتسعير الجبري، وسوف يتم وضع الحد الأقصى للسعر على جميع المنتجات، ولن يكون هناك نقص في أي من السلع في الأسواق.


وأوضح أن تطبيق مبادرة خفض الأسعار الأساسية ستكون لمدة 6 أشهر، والدواجن ومنتجاتها لمدة 3 شهور، مضيفا: "الجهات الرقابية هي المنوطة لمتابعة كافة القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء بشأن خفض الأسعار".
 

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