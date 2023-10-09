الغرف التجارية: تخفيضات السلع ستكون من 15 لـ 25 %

آكد الدكتور علاء عز،أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الحكومة المصرية تعمل علي تقديم الدعم للمواطن المصري ،هو ما ظهر من خلال تخفيض أسعار السلع الهامة، مشيرا إلي أنه سيكون هناك تخفيضات أخري.

وقل الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة الحياة، أن تخفيضات السلع ستكون من 15 لـ 25 %، مؤكدا أنها ستأتي من المنتج مسعرة والسعر مطبوع على العبوة.

ستقوم بدورها الرقابي.

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية ستفعل كل آلياتها التجارية لمراقبة تنفيذ القرار، كما أن الغرف التجارية في المحافظات ستقوم بدورها الرقابي.