الوادى الجديد: مبادرة جديدة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أعلن محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ، تبني المحافظة مبادرة جديدة؛ لتوفير السلع التموينية الأساسية بأسعار مخفضة من خلال البونات المدعمة بشأن مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترؤسه المحافظ اليوم ،الاثنين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بحضور عددٍ من القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز، وممثلي الجهات المعنية، وعددٍ من كبار التجار.



ووجه المحافظ بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مكلفا بتفعيل دور الجمعيات الفئوية بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، والتنسيق بين الجهات المشاركة بالمبادرة؛ لسرعة تطبيقها وتفعيلها.